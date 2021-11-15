В говядине и свинине может накапливаться пластик - ученые

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Исследователи из Университета Врия (Нидерланды) впервые обнаружили частицы микропластика в крови коров и свиней на фермах. Результаты исследования были впервые представлены на саммите Plastic Health Summit в Амстердаме, передает УНН.

Выступая на саммите, доктор Эсперанса Уэрта Луанга представила новое исследование, согласно которому микропластик в почве может дополнительно мигрировать через пищевую цепочку в почве и в конечном итоге попадать в сельскохозяйственные культуры, потребляемые животными.

“Нам необходимо срочно задать вопрос: что это значит для окружающей среды и безопасности продуктов питания?”, — заявила она.

Ученые считают, что полученные результаты могут иметь серьезные последствия для здоровья в целом, поскольку частицы пластика, попавшие в кровь, рискуют отложиться в органах или потенциально попасть в грудное молоко.

“Пока мы ждем знаний о том, какие уровни безопасны, а какие небезопасны, в интересах защиты здоровья животных и людей необходимо продолжить изучение этого зарождающегося сигнала о воздействии пластикового загрязнения на пищевую цепь”, — резюмировала доктор Эсперанса Уэрта Луанга.

Добавим

Всемирная организация здравохранения, тем временем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.