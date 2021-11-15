Больницы Словакии переполнены пациентами с COVID-19. Власть усиливает карантинные ограничения

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Больницы в Словакии, одной из наименее вакцинированных стран Европы, переполнены пациентами с коронавирусом, а в северо-восточном регионе Прешов почти нет свободных коек интенсивной терапии. Об этом пишет УНН ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Зузана Чапутова подписала закон, который позволяет правительству заставлять невакцинированных людей проходить тестирование дважды в неделю перед тем, как выйти на работу в наиболее пострадавших от коронавируса регионах, и не допускать их до ресторанов и других услуг. Однако страна с населением 5,5 миллионов человек не планировала национального карантина.

Министерство здравоохранения Словакии сообщило, что в Прешевском регионе занято 96% коек искусственной вентиляции легких, и в течение последней недели им пришлось отправить 35 тяжелобольных пациентов в другое место.

"Больницы Прешевской области сообщают о критической ситуации - свободны лишь 2 койки с вентиляцией легких", - говорится в сообщении министерства.

В соседней Кошице, столицы юго-восточного региона, главная больница сообщила, что принимает 20-40 пациентов в день и имеет заполненных почти 90% коек. Осталось лишь несколько аппаратов искусственной вентиляции легких и кислорода высокого потока.

"Это действительно серьезно - решать, кто получит помощь", - сказал в заявлении директор университетской больницы Луиса Пастера Ян Славик.

В больнице сообщили, что 80% ее пациентов не были вакцинированы.

Добавим

За последнюю неделю Словакия сообщила о более 6 500 случаях COVID-19. Общее количество умерших от пандемии в стране составило 13 598 человек.

В больницах с коронавирусом в понедельник находилось 2 637 человек, в том числе 241 на аппарате искусственной вентиляции легких. Это все еще ниже пика в 3 800 случаев, который наблюдался в марте.

Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), по состоянию на понедельник в Словакии было вакцинировано 53,7% взрослых, что ниже среднего по ЕС в 76%.