Экс-министра энергетики Демчишина вызывают на допрос в ГБР по делу о контрабанде угля в ОРДЛО

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, как подозреваемого в деле о контрабанде угля в ОРДЛО, в котором также фигурирует нардеп Виктор Медведчук. Об этомУННсообщает сссылкой на пресс-службу ГБР.

Цитата

“В связи с изложенным, в соответствии с требованиями ст. ст. 42, 133, 135 УПК Украины Владимир Демчишин вызывается к следователю Государственного бюро расследований на 10:0019.11.2021”, — говорится в сообщении.

Детали

ГБР информирует, что сейчас происходит досудебное расследование в отношении народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медвечука, экс-министра Владимира Демчишина, а также бизнесмена Сергея Кузяры, фигурирующих в “угольном деле” о контрабанде топлива с оккупированного Донбасса.

Напомним

12 ноября экс-министру энергетики Демчишину сообщили о подозрении за контрабанду угля с временно оккупированных территорий “ЛДНР”.



Сообщалось, что после назначения Демчишина в декабре 2014 года на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины, он был привлечен высшим политическим руководством государства к заключению сделок на поставку угля с территорий, подконтрольных террористическим организациям.

На оккупированной территории были подобраны два угледобывающих предприятия ГП “Шахта имени К. И. Киселева” и ГП “Луганскуголь”, которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

ПАО “Центрэнерго” по указанию Демчишина заключило договоры на поставку угля с контролируемыми боевиками предприятий, что стало основанием для перечисления, обналичивания и расспределения в пользу террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” более 200 млн грн.

В октябре правоохранители открыли уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом в этом деле является народный депутат Украины от “оппозиционной платформы — за жизнь” Виктор Медведчук.