Работники сектора здравоохранения Греции вышли на протест на фоне вспышки COVID-19

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Греческие работники общественного здоровья протестовали в Афинах против оплаты труда и условий работы. Больницы страны борются с новым всплеском случаев COVID-19, а власти рассматривают дополнительные ограничения. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Протестующие утверждают, что им недостаточно платят, они перегружены и страдают от нехватки персонала. Они призвали Минздрав страны увеличить количество наемных работников, чтобы правительство включило их в перечень "опасных профессий", которые получают дополнительные льготы, и чтобы частные врачи тоже вступили в борьбу с COVID-19.

По их словам, решение правительства отстранить непривитых сотрудников медицинской сферы увеличило дефицит кадров. В июле Греция ввела обязательную вакцинацию для персонала домов престарелых, а в сентябре - для медицинских работников.

Число заболевших в Греции достигло нового рекорда - более 6 000 ежедневно, а места в палатах заканчиваются.

"Носилки в больницах, которые дежурят, увеличиваются на десятки (и) пациентов выбирают в отделение интенсивной терапии с приоритетом, исходя из их возраста, - сказал президент Федерации работников государственных больниц Михалис Джаннакос. - Жизнь пациентов в опасности, а персонал, который остался, словно резинки, растянутые от клиники до клиники, от палаты до палаты".

Дополнение

На прошлой неделе власти объявили о новых мерах, которые требуют от невакцинированных сдавать отрицательные ПЦР тесты для входа в кафе и рестораны, государственные службы и банки. Работникам государственного и частного секторов также теперь нужно сдавать тесты дважды в неделю, чтобы войти на свое рабочее место.

Правительство пытается избежать очередного карантина, но, поскольку только около 60% населения из 11 миллионов вакцинировано, оно рассматривает дополнительные ограничения, включая, возможно, дополнительные обязательные прививки и тестирование.

Лишь каждый десятый пациент, который сейчас лечится в отделениях интенсивной терапии от COVID-19, полностью вакцинирован, заявил в понедельник представитель правительства Яннис Ойконому.