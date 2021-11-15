Заместитель Сытника внес существенные изменения в декларацию

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава задекларировал существенные изменения в декларации, сообщает УНН.

Он указал, что в этом месяце получил зарплату в размере 158 тысяч гривен.

Изменения поданы сегодня, 15 ноября.

Отметим, что 158 тысяч гривен — это около 26 минимальных зарплат или оплата труда почти 16 врачей.

Добавим, критики НАБУ утверждают, что содержание НАБУ слишком дорого обходится украинцам. Бюджеты антикоррупционеров ежегодно растут, а эффективность падает.

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нету стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

За последние 5 лет уровень доверия к НАБУ снизился вдвое. Больше, чем НАБУ украинцы доверяют почти всем другим органам, в частности полиции, прокуратуре и СБУ.