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Украина проинформировала Германию и Францию относительно указа Путина о товарах из ОРДЛО

Украина проинформировала Германию и Францию относительно указа Путина о товарах из ОРДЛО

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина проинформировала Германию и Францию об указе президента РФ Владимира Путина, который говорит о дальнейшей экономической интеграции временно оккупированных территорий Украины, с экономикой Российской Федерации. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам после встречи с немецким и французским коллегами, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я также проинформировал немецкого и французськго коллегу об указе президента Путина, который вышел буквально сегодня и по-сути говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины, с экономикой Российской Федерации. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей”, - сказал министр.

Контекст

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", согласно которому товары с ОРДЛО приравниваются к российским.

Так, Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить допуск товаров с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на рынок России наравне с российскими производителями. Указом также предусмотрен их допуск к государственным закупкам.

Источник: УНН
Теги: Россия, ОРДЛО, Дмитрий Кулеба
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