"Слуги" решили исключить из фракции нардепа Дмитрука

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народные депутаты от “Слуги народа” исключили нардепа Артема Дмитрука из состава фракции. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь “Слуг народа” Юлия Палийчук, передает УНН.

Цитата

"На заседании фракции "Слуга Народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", - объявила Палийчук.

Детали

Она сообщила, что также принято решение инициировать исключение Дмитрука из состава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также Палийчук подчеркнула, что “Слуги” исключили Людмилу Буймистер из Комитета по вопросам экономического развития.

Добавим

Разговоры об исключении Дмитрука из фракции начались в начале ноября. В частности, бывший глава партии “Слуг” Александр Корниенко отмечал, что нардепу грозит исключение за то, что “риторика, которую проводит Дмитрук, точно не "слуг народа", а тех партий, которые названы именами тех, кто в санкциях”.

Соответствующее заявление прозвучало после того, как несколько недель назад на Youtube-канале Анатолия Шария появилось интервью с Дмитруком, в котором тот заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".

В то же время председатель фракции Давид Арахамия подчеркивал, что Дмитрука могут исключить из фракции за "неколлегиальное поведение". Арахамия считает, что найдется достаточно голосов для этого решения.

Отметим, что бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, анонсируя создание собственного межфракционного объединения в Раде, сообщил, что в объединение войдет 25 нардепов. Среди перечисленных фамилий прозвучала фамилия Дмитрука.