Премьер Армении заявил о вторжении войск Азербайджана, в Баку отреагировали: что известно на данный момент

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска в воскресенье, 14 ноября, зашли на территорию страны. Из-за этого сегодня был уволен министр обороны Аршак Карапетян, пишет УНН.

Совбез Армении призвал Россию и ОДКБ обратить внимание на “агрессивные действия” Баку.

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“Со вчерашнего дня мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы”, — сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении.

Он добавил, что из-за последних событий принято решение об освобождении от должности министра обороны Армении. “Сегодня мы выслушаем доклад начальника Главного штаба ВС Армении Артака Давтяна о создавшейся ситуации и оперативной обстановке, сделаем анализ ситуации, попытаемся принять решение по нескольким направлениям о наших действиях по обеспечению безопасности, территориальной целостности и защите суверенитета Республики Армения”, — сказал Никол Пашинян.

К слову

13 ноября Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в Гегаркуникском районе.

Реакция Азербайджана

Азербайджан адекватно отвечает на провокации со стороны Армении, заявила официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева. Баку отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вторжении Азербайджана на армянскую территорию.

“Азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории нашей страны”, — приводит азербайджанское агентство APA слова Абдуллаевой.

Баку возлагает ответственность за напряженную ситуацию на военно-политическое руководство Армении. “Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября, около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами”, — сказала Абдуллаева.

Контекст

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. В ноябре того же года две страны при участии России подписали заявление о прекращении огня. Согласно условиям, азербайджанской стороне были переданы Агдамский район, территории в Газахском районе, а также город Шуша. Армения возвратила Азербайджану Кельбаджарский район, а также Лачинский район. Спустя полгода обстрелы возобновились.