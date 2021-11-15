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Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, информирует УНН. Общение произошло на фоне миграционного кризиса. Пока подробностей переговоров нет.

Детали

Тема разговора глав государств не приводятся, однако, очевидно, разговор касался ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Обстановка на границах стран остается напряженной уже неделю.

Дополнение

Ранее между Минском и Брюсселем состоялся разговор на уровне министров.

На прошлой неделе Ангела Меркель провела два телефонных разговора с Владимиром Путиным из-за ситуации с мигрантами у европейской границы. Во время беседы она пожаловалась на действия белорусских властей, попросив российского президента повлиять на Лукашенко. Путин назвал Запад, а не Беларусь, первопричиной миграционного кризиса на границе.

Кстати, в Германии и в мире итоги президентских выборов в Беларуси, которые произошли в 2020 году, не признали. Официальные лица ФРГ считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом, называя его "диктатором".

Источник: УНН
Теги: мигранты, Лукашенко, Ангела Меркель
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