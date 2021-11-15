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Зеленский пообещал, что вакцинированные получат от государства тысячу гривен, но с определенными условиями

Зеленский пообещал, что вакцинированные получат от государства тысячу гривен, но с определенными условиями

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, которые пострадали из-за введения карантина для противодействия коронавируса. Как заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, с 19 декабря через приложение “Дія”, каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен, передает УНН.

Цитата

“Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как и оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор помощи”, — заявил Зеленский.

Детали

Как заявил Зеленский, одна из программ поддержки — это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.

Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две вакцины — сможет получить 1 тысячу гривен через портал “Дія”.

Отмечается, что деньги можно будет потратить на:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на железнодорожное или авиаперевозки.

По словам Зеленского, до конца года на программу выделят около 3 млрд гривен.

Добавим

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже 8,7 миллиона человек. При этом в целом сделали 20,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 97 тысяч, большинство сделано второй дозой.

Учитывая статистику полностью вакцинированных от коронавируса, УНН посчитал, что власть потратит 8,7 млрд гривен на выплаты вакцинированным гражданам.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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