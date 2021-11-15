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Сильные дожди в Канаде привели к эвакуации населения. Сотня автомобилей оказалась в ловушке

Сильные дожди в Канаде привели к эвакуации населения. Сотня автомобилей оказалась в ловушке

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В понедельник на тихоокеанском побережье Канады прошел разрушительный дождь, который привел к эвакуации и вызвал оползни камней и обломков на шоссе, что оставило водителей в ловушке к востоку от Ванкувера. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"Сильные дожди и оползни/наводнения повлияли на разные автомагистрали во внутренней части Британской Колумбии", - сообщило министерство транспорта Британской Колумбии в Twitter.

Детали

Согласно сообщениям, спасатели были задействованы, чтобы освободить до 150 человек, которые застряли в своих автомобилях и грузовиках между двумя селевыми оползнями вблизи города Агасис.

В городе Абботсфорд близ Ванкувера власти приказали эвакуировать более 100 домов в нескольких районах, которым угрожают наводнения и оползни.

Город Мерритт, также призвал жителей покинуть свои дома. В обеих общинах созданы центры экстренной помощи для переселенцев.

Environment Canada заявила, что днем в Ванкувере и его окрестностях ожидается до 250 миллиметров дождя, который на прошлой неделе обернулся на редкий торнадо для этого региона.

Добавим

Экстремальная погода не редкость в провинции Британская Колумбия, которая потерпала от рекордно высоких температур в течение лета, в результате которых погибло более 500 человек, а также лесных пожаров, которые уничтожили город.

Источник: УНН
Теги: Канада, ливни, оползень
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