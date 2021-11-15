В "Слуге народа" хотят создать дисциплинарную комиссию: будут наказывать за "недостойные" поступки

КИЕВ. 15 ноября. УНН.Новая глава партии “Слуг народа” Елена Шуляк анонсировала создание дисциплинарной комиссии, которая займется оценкой работы народных депутатов. Об этом она заявила во время брифинга, передает УНН.

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“Я инициировала создание еще одного руководящего органа, назовем его „дисциплинарной комиссией“, потому что мы видим, что на разных уровнях, и в нашем Парламенте, и в местных советах, не только с народными депутатами могут происходить различные ситуации, которые касаются обсуждений и вынесения определенных решений. Не все поступки достойны, и на некоторые поступки наших представителей нужно жестко реагировать”, — подчеркнула Шуляк.

Детали

По ее словам, изначально была идея создать во фракции так называемый этический совет, который бы рассматривал разное поведение народных депутатов, которые входят в состав фракции.

Шуляк добавила, что даже был разработан “драфт” такого положения, однако инициатива так и не реализовалась.

Председатель партии подчеркнула, что в отношении депутатов также будет работать императивный мандат.

“Мы с вами прекрасно понимаем, что ни народные депутаты, ни депутаты местных советов не несут уголовной и административной ответственности за определенные поступки, но повторюсь, у нас будет работать императивный мандат и для тех местных депутатов, которые будут вести себя недостойно, возможно будет правильно его нужно будет рассматривать в каждом конкретном случае, конечно, хотелось бы, чтобы в такую дисциплинарную комиссию входили люди с чрезвычайно высокой репутацией, именно репутация в 21 веке является бесценным сокровищем. Определенные пункты”, — проинформировала Елена Шуляк.

Добавим

Елена Шуляк сегодня официально возглавила партию “Слуга народа”.