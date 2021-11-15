"Северный поток 2": Оператора ГТС Украины также допустили к участию в сертификации газопровода

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Оператор ГТС Украины будет принимать участие в сертификации оператора газопровода “Северный поток — 2” из РФ в Германию в обход Украины. Об этом написал в Facebook глава “Оператора ГТС Украины”, бывший сотрудник “Нафтогаза” Сергей Макогон, пишет УНН.

Цитата

“Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль, как компании, что обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть весомые аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины", - написал Макогон.

Детали

Макогон отметил, что участие ОГТСУ и НАК “Нафтогаз” в сертификации - это ответственность перед крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины.

Он отметил, что уже сегодня ликвидируется часть компрессорных станций, а 96% газораспределительных станций нуждаются в реконструкции, так как работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности.

“Мы осознаем также, что для Украины "Северный поток-2" кроме энергетической несет и общую угрозу. "Газпром" не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий "сертификация "Северного потока-2" даст "зеленый свет" для более активных реальных спецопераций”, - добавил он.

Добавим

Сегодня немецкий регулятор BNetzA одобрил участие НАК “Нафтогаза” по процедуре сертификации "Северного потока-2". Как сообщил глава правления Юрий Витренко, компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время.

Что было раньше

НАК “Нафтогаз Украины” подал заявку на присоединение к процессу 15 октября.

20 октября Оператор ГТС Украины также подал заявку к немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) в отношении участия в процедуре сертификации компании — оператора “Северного потока-2” — Nord Stream-2 AG.

Перед этим PGNiG, польская государственная энергетическая компания, и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, которые подали заявки на участие в процессе сертификации и уже были допущены к процедуре Федеральным сетевым агентством Германии.

8 сентября 2021 года компания “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода “Северный поток-2”, подала в полном объеме заявку на сертификацию в качестве независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода “Северный поток-2” к Федеральному сетевому агентству Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, что противоречит действующему европейскому законодательству.

Процедура сертификации должна обеспечить соответствие европейскому энергетическому законодательству, а также в случае, если предложенный оператор контролируется субъектом, который не принадлежит стране-члену ЕС (в данном случае — российский “Газпром”), должна гарантировать, что сертификация не угрожает безопасности поставок.