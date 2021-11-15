Верещук начала свой визит на Донбасс: вручила переселенцам ключи от новых квартир в Краматорске

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Семнадцать семей из числа внутренне перемещенных лиц получили собственное жилье в Краматорске. Ключи от новых квартир переселенцам вручила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время рабочей поездки на Донбасс, сообщает УНН.

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“Молодые улыбающиеся семьи, которые получили новые квартиры. Мы увидели их счастливые лица. Дай Бог, чтобы так и продолжалось, шаг за шагом”, — прокомментировала Верещук.

Она подчеркнула, что единственное, чего хотят люди на Донетчине — это окончания войны. Им важно, чтобы власть помнила о них и помогала.

“Люди в Краматорске, Славянске, да и в других городах Донбасса устали от войны и хотят мира. Они боятся, что власть о них забудет. Их единственная мечта — спокойная нормальная жизнь. Наша задача — ее обеспечить”, — подчеркнула вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий.

При этом, Верещук напомнила — в подобных вопросах не должно быть политиканства.

“Когда кто-то занимается политиканством — страдают люди. Политика не должна превалировать, на первом месте должна стоять жизнь человека. Поэтому, если есть бюджетные программы, которые в состоянии помочь — их нужно воплощать в жизнь”, — считает Ирина Верещук.

В продолжение мысли она добавила, что ее команда будет искать программы для софинансирования и делать все, чтобы жители Донбасса не остались наедине со своими проблемами.

“Мы будем искать программы для софинансирования, жителям и руководителям ОТГ я хочу сказать, что они не останутся одни. Я знаю насколько активно они хотят включаться в работу. Мы поможем, у нас есть видение ситуации, теперь шаг за шагом мы будем воплощать его в жизнь”, — резюмировала она.