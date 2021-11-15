Государство напрасно тратит огромные средства на НАБУ - заслуженный юрист Украины
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заслуженный юрист Украины, народный депутат четырех созывов Верховной Рады Юрий Кармазин считает бесполезными расходы государственного бюджета на содержание Национального антикоррупционного бюро, сообщает УНН.
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“Мне просто стыдно, что у нас НАБУ относится к так называемым правоохранительным органам. У нас органа, который борется на самом высоком уровне с коррупцией — нету. Сытник оказался просто пустым. В общей сложности почти миллиард долларов, которые потрачены на НАБУ, НАПК и другие — оказались абсолютно неэффективными”, — прокомментировал он.
Кармазин добавляет, что когда Украина начала исполнять указания международных партнеров, это совсем никак не помогло в борьбе коррупции, а даже приумножило её.
“Я считаю, что то, что Украина начала выслуживаться и выполнять указания семобоярщины, семопосольщины — это огромный вред для украинского народа и украинского бюджета”, — подчеркнул юрист.
По его мнению, в Украине должен быть единый антикоррупционный орган, который будет распределяться на несколько департаментов.
“Из — за этого нам нужно было принять простое и взвешенное решение — все эти органы сливаются вместе. Это должны быть департаменты одного серьезного органа, с человеком во главе, которого будет избирать парламент, потому что мы живем в парламентско-президентской стране. И бесспорно, чтобы была какая-то отчетность”, — пояснил Кармазин.
Также он напомнил, что важным фактором подобных органов является отчетность, благодаря которой можно отслеживать эффективность работы.
“А у нас отчетность только перед этой посольщиной. Я 4 года возглавлял комитет по борьбе с преступностью и коррупцией, я тот человек, который возглавлял депутатскую комиссию, которая доказала свою состоятельность и отчиталась в Верховной Раде, что оказывается, можно все расследовать. Поэтому я считаю, то, что происходит сегодня в государстве — это пустая трата средств. Заработные платы в коррупционных структурах должны быть приравнены к офицерским. Выше, чем офицер в армии никто получать не может. А тут они сидят и просиживают. Направили сорок дел и что. Это “позорище”, — добавил юрист.
По его мнению, все руководство НАБУ, в частности Сытник и Углава демонстрируют нулевую эффективность.
“Я считаю, что они показали неэффективность функционирования такого органа. Руководство, и в частности его первый заместитель Углава (Гизо Углава — ред.), с американским „отливом“, я считаю абсолютно нулевыми, неэффективными и для государства преступными. Если просто закрыли бы этот орган, просто ничего не изменилось бы. Хищение государства продолжается. Самые большие схемы это Фонд государственного имущества, вот вам пример, как работают”, — резюмировал Кармазин.
Добавим
Критики НАБУ заявляют, что орган слишком дорого обходится украинцам из-за его сомнительной эффективности.
За последние 5 лет уровень доверия к НАБУ снизился вдвое. Больше, чем НАБУ украинцы доверяют почти всем другим органам, в частности полиции, прокуратуре и СБУ.
Громкие дела бюро, на которые государство тратит людские ресурсы и значительные средства налогоплательщиков нередко закрываются ВАКС как бездоказательные.
В частности недавно антикоррупционный суд закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Как рассказала адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в ходе расследования детективы по указанным делам “рисовали” судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали.
Добавим, что закрытое в суде дело “Роттердам+ ” расследовали те же детективы, что ныне объявили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Традиционно, убытки по делу для НАБУ установили частные судебные эксперты, услугами которых постоянно пользуются за средства бюджета детективы.
Сам Труханов называет дело против себя заказным, а заказчиками называет Михаила Саакашвили и Аднана Кивана, дружащих с первым заместителем директора НАБУ грузинского происхождения Гизо Углавой.
Кстати, Киван спровоцировал мировой скандал, куда втянул Президента Владимира Зеленского — закрыл многолетнее издание Kyiv Post из-за того, что редакция вроде бы не выполняла его прихоти.