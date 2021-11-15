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Зеленский назначил послов в три государства

Зеленский назначил послов в три государства

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Республике Корея, Исландии и Ливии. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передаетУНН.

Детали

Следовательно, согласно тексту указа № 575/2021, Президент назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко.

Также указом № 573/2021 посол Украины в Тунисской Республике Владимир Хоманец назначается послом в Государстве Ливия по совместительству.

Также посол Украины в Финляндской Республике Ольга Диброва указом № 574/2021 назначается послом Украины в Республике Исландия по совместительству.

Напомним

7 Октября Зеленский своими указами назначил послов Украины в шесть стран.

В частности, Зеленский назначил:

  • Андрея Праведника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Руанда,
  • Валерия Кирдоду Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Камерун.
  • Оксану Драмарецкую Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, в Республике Панама, в Белизе и Республике Гватемала по совместительству.
Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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