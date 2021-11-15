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Куба снова открылась для туристов: в стране отменили ПЦР-тестирование

Куба снова открылась для туристов: в стране отменили ПЦР-тестирование

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В понедельник Куба вновь открыла свои границы для международного туризма. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Минздрав Кубы опубликовал сообщение, согласно которому страна снимает большую часть ограничений на передвижение внутри острова и отменяет тесты на ковид для иностранных туристов с 15 ноября. Ранее отменили обязательный карантин для международных путешественников.

С 15 ноября для въезда в страну достаточно предъявить паспорт здоровья или сертификат о прививке от коронавируса, признанный Кубой. Если турист не имеет сертификата, то он может въехать на Кубу по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более, чем за 72 часа до вылета.

Дополнение

Такие меры, смягчающие ограничения для туристов, стали возможны благодаря компании вакцинации населения Кубы. На данный момент в стране привито 90% жителей, около десяти миллионов людей. Работники сферы обслуживания были обязательно ревакцинированы усиленными дозами.

Источник: УНН
Теги: Куба, Коронавирус
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