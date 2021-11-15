Индия впервые за 18 месяцев открылась для вакцинированных иностранных туристов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В понедельник Индия открыла свои границы для полностью вакцинированных иностранных туристов, что является последним ослаблением ограничений на коронавирус со снижением количества случаев COVID-19 и ростом вакцинации населения. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Детали

По данным министерства здравоохранения, туристы, въезжающие в Индию, должны быть полностью вакцинированы, придерживаться всех протоколов COVID-19 и иметь отрицательный результат теста на коронавирус в течение 72 часов. Многим также нужно будет пройти тест на COVID-19 по прибытии в аэропорт.

Однако путешественники из стран, которые имеют соглашения с Индией о взаимном признании сертификатов о вакцинации, таких как США, Великобритания и многих европейских стран, могут покинуть аэропорт, не пройдя тест на COVID-19.

Это впервые, когда Индия разрешает въезд в страну иностранным туристам коммерческими рейсами с марта 2020 года, когда она ввела одну из самых жестких блокировок в мире в попытке сдержать пандемию.

Чтобы побудить путешественников посетить Индию, правительство планирует выдать 500 тысяч бесплатных виз к марту следующего года. Ожидается, что эти шаги будут способствовать развитию сектора туризма и гостеприимства, пострадавшего от пандемии.

Дополнение

По данным министерства здравоохранения страны, с более чем 35 миллионами зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, Индия является второй страной, наиболее пострадавшей после США. Число активных случаев коронавируса в настоящее время является самым низким показателем за 17 месяцев.

Почти 79% взрослого населения Индии получили хоть одну дозу вакцины, а 38% полностью вакцинированы.

В 2020 году Индию посетили менее чем 3 миллиона иностранных туристов, что более чем на 75% меньше, чем в 2019 году, когда туризм принес почти 30 миллиардов долларов дохода.