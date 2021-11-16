В Международном обществе по правам человека заявили, что НАБУ нарушило Конвенцию и "спорно" объявило подозрение бизнесмену Галантернику

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международное общество по правам человека (МОПЧ) взялось отслеживать дело НАБУ в отношении украинского бизнесмена Владимира Галантерника, сообщает УНН.

В МОПЧ рассказали, что присутствовали во время заседания ВАКС 9-10 ноября, где рассматривалось ходатайство НАБУ о проведении специального досудебного расследования в отношении бизнесмена.

“Особенностью данного процесса является спорный момент относительно уведомления самого В.И. Галантерника о подозрении в инкриминируемых ему преступлениях и приобретении им статуса подозреваемого. Чёткий, не вызывающий сомнений ответ на данный вопрос является важным условием для проведения специального досудебного расследования”, — сказано в отчете экспертов.

В МОПЧ подчеркнули, что детективы НАБУ достоверно знали о местонахождении Галантерника в Великобритании и консульском учтете в Израиле, но вместо того, чтобы в законный способ уведомить его о подозрении, детективы принялись рассылать подозрение на украинские адреса, в том числе нежилых помещений, которые не имеют никакого отношения к бизнесмену.

“На момент составления сообщения о подозрении В.И. Галантерник не проживал на территории Украины. Следственные органы были уведомлены о его фактическом местонахождении на территории Великобритании и нахождении на консульском учете в Израиле. Как выяснилось, детективы НАБУ отправляли сообщение о подозрении В.И. Галантернику на украинские адреса, хотя сам он в письменной форме сообщал следственным органам о месте своего проживания заграницей. Кроме того, один из адресов, на которые отправлялось уведомление, является адресом нежилого помещения, который априори не может считаться местом проживания.

Адвокаты предоставили свидетельства того, что В.И. Галантерник с 2017 года не имеет недвижимости и фактического места проживания в Украине, а проживающие по соседству с указанными детективом адресами люди подтвердили письменно, что там более 5 лет никто не проживает”, — сообщили в МОПЧ.

Эксперты считают, что детективы НАБУ и судья ВАКС, которая дала разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Галантерника — грубо нарушили нормы Конвенции и международные обязательства Украины, “забыв” уведомить Великобританию и Израиль о повестках бизнесмену.

“Согласно международным обязательствам Украины (которые также распространяются на Великобританию и Израиль), в случае с В.И. Галантерником вручение повесток должно осуществляться представителями страны, в которой он находится (ст. 7 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам). Для этого украинская сторона должна была направить компетентным органам Израиля и/или Великобритании соответствующие повестки. Однако, никакой внятной информации о попытках вручить В.И. Галантернику повестку через компетентные органы вышеуказанных стран наблюдателям МОПЧ получить не удалось. Таким образом можно поставить под сомнение выполнение условия об уведомлении лица о подозрении и соблюдении его права на доступ к правосудию”, — пояснили в МОПЧ.

Отдельно эксперты отмечают тот факт, что НАБУ предоставило ВАКС недостоверные данные о якобы международном розыске Галантерника, хотя на самом деле бизнесмен не числится в базах розыска.

“Эксперты МОПЧ считают необходимым отметить, что совокупность заявлений, на которые опирался детектив в своем обосновании необходимости проведения именно специального досудебного расследования, является довольно шаткой. Вызывают опасение в объективности и полноте рассмотрения судьей ходатайства и тот факт, что ее не заинтересовал вопрос, почему следственные органы даже не попытались отправить уведомление о подозрении В.И. Галантернику на предоставленные им адреса за рубежом”

“В этой связи решение судьи об удовлетворении ходатайства детектива о проведении специального досудебного расследования в отношении человека, который, судя по объективной оценке наблюдателя МОПЧ, не скрывается и готов через адвокатов информировать о своих передвижениях, вызывает сомнения в беспристрастности (в понимании п.1 ст.6 ЕКПЧ). Согласно решению ЕСПЧ в деле Бочан против Украины беспристрастность должна определяться, в том числе, в соответствии с объективным критерием — были ли у судьи достаточные гарантии для того, чтобы исключить какие-либо легитимные сомнения в процессе принятия решения.

Вне зависимости от того, будут ли в дальнейшем во время судебного рассмотрения обнаружены нарушения права на справедливый суд, игнорирования норм УПК (в части проведения специального досудебного расследования в отношении лица, которое не скрывается от следствия) и международных норм на этапе досудебного расследования может поставить под сомнение решение суда по существу”, — подчеркнули в МОПЧ.

Справка

МОПЧ создан членами Международного общества прав человека и экспертами Центра гражданского развития для работы в сфере соблюдения верховенства права и права на справедливый суд. ИАЦ осуществляет мониторинг судебных заседаний в Армении, Бельгии, Украине и Франции.

Задача Центра — выявление нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Результаты мониторинга фиксируются в отчётах наблюдателей и годовых докладах.

Добавим

Владимир Галантерник фигурирует в так называемом “земельном” деле мэра Одессы Геннадия Труханова. Суть обвинений НАБУ и САП сводится к тому, что в период 2016-2019 годов мэрия города выделяла землю под застройку решениями сессий, а не по результату земельных аукционов.

Версию обвинения называют спорной в виду того, что само положение Кабмина о проведении земельных аукционов появилось только 5 октября этого года, а значит не могло применятся в предидущие годы.

Сам Труханов дело НАБУ называет политически мотивированным, а его заказчиками усматривает Михаила Саакашвили и Аднана Кивана, которые имеют близкие отношения с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой.

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Причастность Кивана к делу Труханова косвенно подтверждают показания экс-прокурора Одесской области в суде. Он заявил, что Киван предлагал ему взятку в размере 1 млн долларов за подписание подозрения Труханову.

К слову

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого НАБУ обвиняло в убытках государства.

Фигурант уже закрытого дела “Роттердам+”, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк рассказал УНН, почему вопреки объявленному НАБУ международному розыску его так и не выдал Интерпол.