Ситуация на границе Польши и Беларуси: на КПП “Брузги” мигранты разбили новый палаточный лагерь

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На погранпереходе “Брузги”, расположенном на границе Польши и Беларуси, сотни беженцев из Ирака, Сирии и Йемена разбили новый палаточный лагерь. Соответствующие видео в своем Twitter опубликовал представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, пишет УНН.

Цитата

“На пограничном переходе “Брузги” мигранты ставят палатки. Под руководством белорусских служб был создан новый палаточный городок”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что польские солдаты и офицеры продолжают охранять границу. В связи с нарастанием масштабов провокаций со стороны белорусских служб посты были усилены.

Aktualna sytuacja w nowym obozowisku założonym przez migrantów zgromadzonych przez Białorusinów na przejściu granicznym Bruzgi. 1/2 pic.twitter.com/jPW2CjEYpR — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

Добавим

Ранее сообщалось, что белорусская сторона сегодня готовится к новой попытке пересечения белорусско-польской границы, где собрались мигранты. Предыдущая ночь была неспокойная - в польских силовиков на границе бросали камни. Также зафиксировано обострение ситуации - со стрельбой в воздух.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.