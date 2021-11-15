Сборная Украины заработала девять медалей на старте чемпионата мира по джиу-джитсу

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) был дан старт чемпионату мира по бразильскому джиу-джитсу, участие в котором принимает сборная Украины от "Лиги TMS", сообщает УНН со ссылкой на страницу "Лиги TMS" в Facebook.

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“Из десяти участников сборной девять завоевали призовые места. На счету команды TMS 4 „золотые“, 2 „серебряные“ и три бронзовые медали”, — сказано в сообщении.

Детали

“Золото” в украинской команде одержали Ростислав Мартынюк, Варвара Бондаренко, Мария Полторак и Александра Яковенко.

Всего на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби из Украины приехали более ста борцов.

Напомним

Украинцы одержали шесть медалей на чемпионате Европы по джиу-джитсу.