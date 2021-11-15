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Зеленский обсудил с председателем Евросовета ситуацию на белорусской границе

Зеленский обсудил с председателем Евросовета ситуацию на белорусской границе

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуации на границе Европейского Союза и Беларуси с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter, передает УНН.

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“Обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси и другие проблемы безопасности в регионе. Договорились координировать такие шаги. Мы должны действовать вместе против гибридных атак”, — говорится в сообщении.

Добавим

Ранее сообщалось, что белорусская сторона сегодня готовится к новой попытке пересечения белорусско-польской границы, где собрались мигранты. Предыдущая ночь была неспокойная — в польских силовиков на границе бросали камни. Также зафиксировано обострение ситуации — со стрельбой в воздух.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной — соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс.силовиков.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Беларусь, Владимир Зеленский
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