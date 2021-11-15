Теннис: украинец обыграл лидера посева квалификации турнира во Франции

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Франции стартовал челленджер "Terega Open Pau-Pyrennes" в котором победу в квалификации одержал украинец Георгий Кравченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Кравченко успешно преодолел квалификацию на турнире, обыграв в финале отбора первого сеяного испанца Николаса Санчеса-Искьердо — 6:1, 6:2.

Теннисисты провели кортом около 70 минут. Кравченко в каждом сете выполнил по 2 брейка. Первый соперник Георгия в основной сетке станет известным позже.

Дополнения

Также в основной сетке турнира будут выступать наши Сергей Стаховский и Виталий Сачко.