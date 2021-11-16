Более 2,3 млрд евро инвестиций для развития экономики Украины: Кулеба провел встречу со странами-участницами Восточного партнерства

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает УНН.

Детали

Дмитрий Кулеба проинформировал партнеров об обострении Россией ситуации на временно оккупированных территориях Украины, вдоль украинской границы и в более широком Черноморском регионе. Министр призвал усилить сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

Глава украинской дипломатии представил стратегическое видение Украины развития и усиления устойчивости Восточного партнерства, которое основано на принципах инклюзивности и дифференциации, расширенного отраслевого сотрудничества и воплощения практических инициатив.

Цитата

“Восточное партнерство требует перезагрузки, чтобы отвечать потребностям и вызовам современности”, — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба очертил украинское видение стратегических направлений инициативы: развитие торговли, укрепление безопасности, в частности энергетической, воплощение Европейского зеленого курса, интеграция в Единый цифровой и Внутреннего рынка ЕС.

“Страны Ассоциированного трио достигли прогресса в синхронизации своего законодательства с ЕС, внутренних преобразованиях и экономической интеграции. Успех ассоциированного трио является движущей силой дальнейших изменений к лучшему в регионе”, — подчеркнул министр.

Дополнение

Дмитрий Кулеба напомнил, что Ассоциированное трио основано на совместном стремлении Украины, Грузии и Молдовы получить европейскую перспективу и стать членами ЕС в будущем. Министр убежден, что Трио уже сегодня дополняет и укрепляет Восточное партнерство. Он призвал ЕС и его государства-члены не рассматривать отношения с Украиной и другими странами Восточного партнерства сквозь призму отношений с РФ.

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Отмечается, что Кулеба выразил благодарность Европейскому Союзу за поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19.

Министр особо отметил важность Экономического и инвестиционного плана ЕС для экономического развития Украины и восстановление всего региона после пандемии.

“Амбициозный план инвестиций ЕС более чем на 2,3 млрд евро для развития экономики Украины — это очень своевременная инициатива, которая позволит создать новые рабочие места и экономические возможности, поддержать малый и средний бизнес, модернизировать инфрастуктуру и преодолеть негативные экономические последствия пандемии COVID-19”, — отметил министр.

Добавим

Известно, что участие в заседании приняли Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, министры иностранных дел государств-членов ЕС, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Они также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства в декабре.

Напомним