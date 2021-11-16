США заявили об угрозе из-за испытаний Россией противоспутникового оружия

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Россия провела испытания противоспутникового оружия, которое представляет угрозу международной космической станции (МКС). С таким утверждением на брифинге выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает УНН.

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“Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников”, — сказал он.

По его словам, в результате испытаний появилось более 1,5 тыс. обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что “угрожает интересам всех стран”.

Детали

Прайс подчеркнул, что испытания оружия существенно увеличили опасность для астронавтов и космонавтов, находящихся на МКС.

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Несколькими часами ранее CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что в минувшие выходные Россия провела масштабные испытания протисупутникової оружия. По словам одного из собеседников, это могло создать “потенциально опасное поле из обломков в космосе. Собеседник телеканала заявил, что Россия запустила ракету наземного базирования по цели на орбите.

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Космическое командование США подтвердило, что имела место редкая и потенциально опасная “событие, связанное с образованием мусора”, но не сообщила подробностей и не вспомнила Россию. “Мы работаем с межведомственными организациями, включая Государственный департамент и NASA, над этими данными и предоставим обновленную информацию в ближайшем будущем”, — сообщили в командовании. Там отметили, что сейчас специалисты пытаются установить принадлежность и свойства этих обломков, чтобы все космические державы имели информацию, которая необходима для маневрирования спутников в условиях возможного столкновения.

Контекст

Утром 15 ноября МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали. Космонавты и астронавты, находившиеся на станции, в целях безопасности прятались в кораблях “Союз МС-19” и Crew Dragon. В NASA заявляли, что риск столкновения с космическим мусором "очень мал".