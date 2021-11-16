Футбол: осечка Англии помогла Швейцарии пробиться на ЧМ-2022

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В группе С отборочного этапа на ЧМ-2022 состоялись решающие поединки, которые помогли определить еще одного участника предстоящего Мундиаля, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Сборная Италии в Белфасте не смогла обыграть Северную Ирландию (0:0), а в параллельном матче Швейцария разгромила Болгарию на своем поле со счетом 4:0. В результате именно Швейцария заняла первое место в группе С и завоевала прямую путевку на чемпионат мира - 18 очков против 16. Италия будет бороться за эту путевку в стыковых матчах.

Заметим, что ранее путевки в Мундиаля-2022 завоевали: Сербия, Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Германия, Англия.

Справка

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.