На Буковине обнаружили 247 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Черновицкой области за 15 ноября зафиксировали 247 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, всего на Буковине зафиксировано 113 151 случай болезни. За последние сутки 247 человек выздоровел, 91 480 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умер 2 681 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 859 ПЦР-исследований и 746 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 228 441 случай коронавирсной болезни COVID-19, из них 77 147 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.