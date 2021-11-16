Боррель заявил о недопуске мигрантов с территории Беларуси в ЕС

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Евросоюз не пропустит ни одного мигранта с территории Беларуси. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, трансляцию вел Ruptly, передает УНН.

Цитата

По его словам, мигранты, которые придут с территории Беларуси, должны получить гуманитарную помощь, а те, кто не сможет подтвердить статус беженца, “должны быть отправлены в страны их отбытия”.

“ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для оказания им гуманитарной помощи и репатриировать их”, — пояснил Боррель.

Детали

Кроме того, он сообщил, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против властей Беларуси, который будет введен в действие в ближайшие дни.

В свою очередь, правитель Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что готов к жесткой ответы на возможные санкции, в том числе перекрыть транзит природного газа из России, который идет по трубе Ямал — Европа в Польше и Германии. Ответственность за кризис белорусский президент возложил на западные страны: именно они начали войны, от которых бегут люди".

Добавим

Ранее сообщалось, что белорусская сторона сегодня готовится к новой попытке пересечения белорусско-польской границы, где собрались мигранты. Предыдущая ночь была неспокойная — в польских силовиков на границе бросали камни. Также зафиксировано обострение ситуации — со стрельбой в воздух.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет про 8,5 тысячах силовиков.