Тренер боснийцев анонсировал выход резервистов в матче против Украины

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Преддверии завтрашнего матча отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина, который состоится в Зенице на стадионе "Билино Поле" комментарий дал главный тренер боснийцев Ивайло Петев, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

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Наставник утверждает, что его коллективу необходимо будет проявить характер, но при этом он планирует предоставить игровую практику игрокам из резерва.

"Завтра нас ожидает последний матч. Есть несколько важных вещей. Нам стоит проявить характер и жажду к победе. Я не могу сейчас назвать состав, однако, несмотря на турнирное положение, возможно, сыграют те футболисты, которые не получали практики в течение турнира. Именно после игры с Украиной мы разберем свои ошибки и решим, что делать дальше. Главное — сыграть с желанием и характером, которого нам не хватило в поединке с Финляндией", — заявил Петев.

Дополнение

Украина ведет борьбу с финнами за второе место - для этого нужна победа и потеря очков Финляндией.