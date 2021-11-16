Боррель заявил о консенсусе по подготовке санкций ЕС против ЧВК Вагнера

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудил ситуацию вокруг возможного присутствия частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали и "ухудшения ситуации" в этой стране. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

По его словам, участники встречи “обсудили возможную причастность группы Вагнера” к событиям в Мали. “Есть консенсус двигаться вперед, чтобы также ввести ограничительные меры в отношении этой группы”, — добавил Боррель, отметив, что техническую подготовительную работу над санкциями еще предстоит закончить.

Решение может быть принято уже в декабре

СМИ сообщают, что процесс может быть завершен уже к следующей встрече Совета ЕС на уровне глав МИД в декабре.

“Мы согласились создать отдельные рамки для ограничительных мер в отношении Мали, — отметил также Жозеп Боррель. — Это позволит нам вводить санкции против тех, кто препятствует политическому процессу”.

Глава МИД Франции: Под санкции попадут и компании, работающие с ЧВК

Ранее в тот же день французский министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также подтвердил журналистам, что на уровне глав МИД ЕС удалось достичь консенсуса по ЧВК Вагнера. “Есть общее желание принять решение о правовой базе для санкций, которые будут наложены на группу Вагнера”, — сказал глава французской дипломатии.

При этом Ле Дриан уточнил, что ограничительные меры будут наложены на компании, работающие с ЧВК.

Как передает агентство Reuters, чтобы избежать длительной юридической процедуры, любые подобные меры, скорее всего, будут введены в рамках действующих санкционным правилам ЕС. По словам дипломатов, понадобится некоторое время для сбора доказательств в отношении конкретных лиц, чтобы замораживание их активов и запрет на въезд в ЕС не были обжалованы позже в суде.

Возможна отправка ЧВК Вагнера в Мали

Впервые о возможной отправке ЧВК Вагнера в Мали сообщило 13 сентября агентство Reuters. По его данным, российские наемники должны были взять на себя обеспечение защиты руководства страны и обучение малийских вооруженных сил. Реагируя на эти сообщения, Франция и Германия пригрозили вывести свои вооруженные контингенты из западноафриканской страны, а министры 13 стран — членов Европейской интервенционной инициативы назвали отправке ЧВК Вагнера в Мали “неприемлемой”.

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Российские наемники, напомнило Reuters, с одобрения Кремля принимали участие в операциях в Украине, Ливии и Сирии. Эксперты ООН также указывали на причастность вагнеровцев к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

Кремль последовательно отрицает какую-либо связь с ЧВК Вагнера.