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Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1 трлн долларов

Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1 трлн долларов

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает капиталовложения в размере более 1 трлн долларов в развитие инфраструктуры страны, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает УНН.

Цитата

“Этот закон предусматривает самые большие вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предусматривает самые большие вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет”, — заявил Байден.

Президент также добавил, что американская инфраструктура уже не считается лучшей в мире, но теперь это изменится.

Детали

По словам вице-президента США Камалы Харрис, реализация представленного плана “сделает страну более конкурентоспособной” и поможет противодействовать изменению климата.

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План обновления инфраструктуры США предусматривает строительство новых школ, аэропортов, дорог, модернизацию энергетической и коммунальной систем, внедрение инноваций в промышленность, улучшение качества интернета и ориентацию инфраструктуры страны на зеленые технологии.

Общий объем инфраструктурного плана составляет 1,2 трлн долларов. Среди прочего он будет включать выделение 110 млрд долларов на строительство мостов и дорог, 11 млрд долларов пойдет на программы транспортной безопасности. На общественный транспорт направят 39 млрд долларов, модернизацию железных дорог — 66 млрд долларов. Еще 55 млрд долларов предусмотрено на модернизацию системы питьевой воды, а 65 млрд — на обеспечение населения высокоскоростным интернетом.

Источник: УНН
Теги: США, инфраструктура, Джо Байден
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