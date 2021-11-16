Новости: Спорт
16 ноября 2021, 02:19 • Сергей Куркович • 4305
Малиновский оценил ситуацию сборной Украины перед матчем с боснийцами
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию сборной в отборочном цикле к чм-2022 перед матчем с Боснией и Герцеговиной, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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По мнению полузащитника, ситуация у “желто-голубых” неплохая.
“На самом деле ситуация у нас неплохая. Перед нами стоит задача одержать нужный результат — победу. Мы имели неплохие матчи, но мы нередко пропускали на последних минутах, где-то не везло. Мы будем играть за выход в стыковые матчи. Нельзя сказать, что мы плохо играли в этой квалификации, теперь нас ждет последний экзамен”, — сообщил игрок.
Напомним
Испанские арбитры получили назначение на матч Украина против Боснии и Герцеговины.
Источник: УНН
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