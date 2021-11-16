В результате стрельбы рядом со школой в Колорадо пострадали пять подростков

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По меньшей мере пять подростков пострадали во время стрельбы, произошедшей рядом со школой в городе Аврора (штат Колорадо). Об этом в понедельник информировала местная полиция в Twitter, передает УНН.

Детали

Сообщается, что подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия. Правоохранители отмечают, что все пострадавшие были доставлены в больницу, их возраст — от 14 до 17 лет.

Сообщается, что стрельба произошла в парке рядом с Центральной старшей школой Авроры. Правоохранители отмечают, что все пострадавшие были доставлены в больницу, их возраст — от 14 до 17 лет. Сейчас периметр учебного заведения охраняют сотрудники полиции.

По информации полицейских, подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия.

Напомним

10 ноября на улице американского города Скотленд, расположенного в штате Южная Дакота, произошла стрельба. Погибли два человека, трое получили ранения.