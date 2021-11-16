Нидерланды разочарованы решением Shell изменить налоговое резидентство

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Власти Нидерландов выразила разочарование решением британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell перевезти свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон, передает УНН со ссылкой на заявление главы министерства экономики и политики Нидерландов в области климата ведомства Стефа Блока в Twitter.

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“Мы неприятно удивлены. Правительство глубоко опечален этим решением”, — заявил Блок в понедельник, 15 ноября.

Министр отметил, что Минэкономики Нидерландов ведет переговоры с Shell по поводу последствий этого решения для рабочих мест в стране, а также о ключевых инвестиционных решений. По словам Блока, Shell заверила власти в Гааге, что из Нидерландов в Великобританию переедет только ряд сотрудников, которые занимают руководящие должности, а также несколько членов совета директоров компании.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг в свою очередь написал в Twitter, что “приветствует новость о намерении Shell перенести свою штаб-квартиру в Лондон в рамках плана ускорения перехода на чистые источники энергии”.

Планы компании

В Гааге по-прежнему останутся несколько частей компании, в том числе отделения технологии, а также интегрированный центр газа и возобновляемых источников энергии.

В официальном сообщении, размещенном на сайте компании 15 ноября, говорится, что Shell также планирует упростить структуру акций, а именно избежать системы двух линеек акций (А и В) и создать вместо них одну"которую инвесторам будет проще понять и оценить“. После этого инвесторы сохранят те же права, которые имели до этого. Акции по-прежнему будут размещаться на биржах Лондона, Амстердама и Нью-Йорка.

Компания “гордится своей британско-нидерландской наследием” и пытаться сохранить широкое представительство и большое количество рабочих мест в Нидерландах, говорится в сообщении Shell.

Проблемы Shell в Нидерландах

До принятия решения о переносе штаб-квартиры в Великобритании Shell столкнулась в Нидерландах с рядом трудностей.

В частности, в мае суд в Гааге обязал нефтегазовую компанию сократить к 2030 году выброс двуокиси углерода на 45 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Иск против компании подали семь экологических организаций во главе с голландским отделением “Друзья Земли” (Friends of the Earth International) при поддержке 17 тысяч граждан королевства.

В начале 2021 года концерн объявил о намерении достичь целого ряда “климатических целей” и принять ряд самоограничений — по утверждению Shell, амбициозных для отрасли. Однако суд признал, что этих ограничений недостаточно.