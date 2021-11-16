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Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по каратэ

Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по каратэ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Определился состав сборной Украины на чемпионате мира по каратэ, который пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Что известно

Участие в чемпионате мира примут более 1000 спортсменов из 117-ти стран. Украину на престижном старте будут представлять 17 спортсменов, среди которых медалисты Игр ХХХІІ Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга и Станислав Горуни.

Состав сборной Украины:

Мужчины: Ярослав Федоров — ката; Никита Филиппов (до 60 кг), Игнат Пак (до 67 кг), Станислав Горуни (до 75 кг), Валерий Чеботарь (до 84 кг), Ризван Талібов (свыше 84 кг) — все кумитэ; Андрей Торошанко, Константин Цымбал, Игорь Лагунов, Денис Копытко — командное кумитэ

Женщины: Кристина Вєнік — ката; Екатерина Кривая (до 50 кг), Анжелика Терлюга (до 55 кг), Анита Серегина (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг), Анастасия Степашко (свыше 68 кг) — кумитэ; Диана Шостак — командное кумитэ.

Дополнения

Соревнования будут держать до 21 ноября.

Источник: УНН
Теги: спорт
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