Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по каратэ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Определился состав сборной Украины на чемпионате мира по каратэ, который пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Что известно

Участие в чемпионате мира примут более 1000 спортсменов из 117-ти стран. Украину на престижном старте будут представлять 17 спортсменов, среди которых медалисты Игр ХХХІІ Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга и Станислав Горуни.

Состав сборной Украины:

Мужчины: Ярослав Федоров — ката; Никита Филиппов (до 60 кг), Игнат Пак (до 67 кг), Станислав Горуни (до 75 кг), Валерий Чеботарь (до 84 кг), Ризван Талібов (свыше 84 кг) — все кумитэ; Андрей Торошанко, Константин Цымбал, Игорь Лагунов, Денис Копытко — командное кумитэ

Женщины: Кристина Вєнік — ката; Екатерина Кривая (до 50 кг), Анжелика Терлюга (до 55 кг), Анита Серегина (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг), Анастасия Степашко (свыше 68 кг) — кумитэ; Диана Шостак — командное кумитэ.

Дополнения

Соревнования будут держать до 21 ноября.