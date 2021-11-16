США готовят ответ, если Россия начнет широкомасштабное вторжение в Украину - Bloomberg

КИЕВ. 16 ноября. УНН. США и их европейские союзники обсуждают возможные меры в ответ на случай, если Россия начнет широкомасштабные военные действия против Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg, передает УНН.

Детали

Среди возможных мер, в частности, рассматриваются введения санкций против Москвы и помощь Киеву в сфере безопасности.

По данным агентства, вопрос о проработке нового пакета мер на случай агрессивных шагов России высокопоставленные чиновники США подняли на прошлой неделе в ходе контактов с европейскими коллегами. Они сообщили, что администрация президента США Джо Байдена уже разрабатывает различные варианты противодействия Москве и хочет поделиться данными для “скоординированного ответа”.

Источники Bloomberg не уточнили, на что нацелят возможные санкции. Однако с учетом ограничений, которые уже действуют в отношении ряда отраслей российской экономики, под удар может попасть энергетический сектор, считает агентство.

Представитель Белого дома отказался от комментариев Bloomberg.

Контекст

С конца октября в СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом писала The Washington Post. А газета Politico в свою очередь опубликовала спутниковые снимки. На них изображено скопление танков российской армии у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной и попробовать определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислоцированием российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат. По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

В то же Время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.