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Биатлон: определился состав женской сборной на стартовый этап Кубка мира

Биатлон: определился состав женской сборной на стартовый этап Кубка мира

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в комментарии "biathlon.com.ua" объявил состав женской сборной на первый этап Кубка мира, сообщает УНН.

Детали

По словам функционера, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде точно примут участие Валентина и Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Елена Білосюк (Пидгрушная), а последним участником станет Екатерина Бех, или Ирина Петренко (Варвинец).

Зато первом этапе Кубка IBU будут выступать-Дарья Блашко, Ольга Абрамова, Анна Кривонис, Надежда Белкина.

Дополнение

Первый этап нового сезона пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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