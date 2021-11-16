Суд Сингапура приговорил гражданина Малайзии к смертной казни за хранение героина

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховный суд Сингапура приговорил к высшей мере наказания гражданина Малайзии, которого ранее арестовали за хранение наркотиков. Об этом пишет во вторник газета Singapore Star, передает УНН.

Детали

Согласно информации следователей, 39-летний Мунусами Рамармут, который последние 14 лет жил и работал в Сингапуре уборщиком, был арестован в 2018 году за хранение примерно 57 граммов героина. Сотрудники Центрального бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в его мотоцикле несколько контейнеров с запрещенными веществами. Мужчина утверждал, что груз ему передал на хранение его соотечественник, который рассказал, что в коробках находятся украденные мобильные телефоны.

Цитата

Однако судья Эндрю Лим заявила, что “во время процесса присяжные не приняли доводов защиты о том, что якобы подсудимый не знал о наличии наркотиков”. Кроме того, по ее словам"обвиняемый не оказал существенной помощи следствию, поэтому приговорен к смертной казни".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко согласился провести в Беларуси референдум об отмене смертной казни

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, считаются одними из самых тяжких в Сингапуре. Так, за хранение 15 г героина или 30 г кокаина грозит смертная казнь. По официальным данным, с 2016 по 2019 годы в стране было исполнено 25 смертных приговоров, большинство преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков.