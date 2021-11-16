Новости: Спорт
16 ноября 2021, 04:30 • Сергей Куркович • 6945
Гандбол: украинский клуб победил соперниц в 1/16 финала Еврокубка
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Львовская "Галичанка" одержала победу над словацкой "Ювентой" в первом матче 1/16 финала Еврокубка по гандболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского коллектива.
Детали
Счет матча 27:22 в пользу “Галичанки”.
Личная статистика ГК “Галичанка”: Мария Поляк, Салтанюк — Дяченко, Шипляк (1), Голинская, Максимейко, Прокоп’як, Овчаренко, Майкут, Коновалова (6), Козак (2), Мелекесцева (2), Д (7), Татьяна Поляк (4), Маркевич (5).
Контекст
В предыдущем раунде Кубка ЕГФ “Галичанка” уверенно прошла чешский клуб “Годонин”.
Источник: УНН
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