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Украина впервые в истории приняла международный турнир по хоккею на роликах

Украина впервые в истории приняла международный турнир по хоккею на роликах

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве на "Ледовой Арене" в Осокорках состоялись матчи первого в истории Украины международного турнира по хоккею на роликах "NATIONS CUP-2021", сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Детали

Участниками соревнований стали опытные команды из Европы - сборная Австрии"Gentofte" из Дании, сборная команда города Берлин и национальная сборная команда Украины.

По регламенту турнира в первый день команды сыграли матчи по круговой системе, по результатам чего были определены полуфинальные пары. Украинская сборная выиграла два из трех поединков, однако в полуфинале уступили Берлину 4:7, а в игре за третье место проиграли Австрии (1:4).

В финальной игре уверенную победу над командой Берлина получили датчане и закономерно выиграли главный приз турнира Nations Cup - 2021".

Дополнения

Это первый турнир подобного уровня, который проводится на территории Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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