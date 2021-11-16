Покер Кейна помог Англии победить в заключительной игре отбора на ЧМ-2022

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сборная Англии праздновала победу над Сан-Марино со счетом 10:0 в заключительном поединке отборочного цикла на чемпионат мира-2022, сообщает УНН.

Детали

У победителей покер оформил Гарри Хейн. Также забивали Магуайр, Смит-Роу, Мингс, Абрахам, Сака и автогол Фаббри.

Примечательно, что такое выступление Кейна позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии Джимми Гривза (44 гола) и догнал Гари Линекера - они делят третью строчку. Бобби Чарльтон занимает второе место с 49 голами, Уэйн Руни лидирует с 53 мячами.

Дополнение

Англия с 26 очками выиграла группу и пробилась на ЧМ-2022. Польша заняла вторую строчку - 20.