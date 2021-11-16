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Украинский специалист в третий раз подряд избран лучшим тренером месяца в Украине

Украинский специалист в третий раз подряд избран лучшим тренером месяца в Украине

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главного тренера "Аль-Айну" Сергея Реброва признан лучшим тренером октября в чемпионате ОАЭ, передает УНН со ссылкой на страницу "Аль-Айну" в Twitter.

Детали

В Прошлом месяце его команда победила "Аль-Васль" (2:0)"Аль-Дафру" (1:0), а также сыграла вничью с "Аль-Ахли Дубай" (1:1).

Отметим, что Ребров также становился лучшим тренером августа и сентября.

Отметим, что на данный момент Аль-Айн после девяти туров без единого поражения лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 21 очко и опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Что предшествовало этому

Историческое достижение: украинский тренер вывел молдавский клуб в групповой стадии Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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