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На территории АЭС в Японии произошел пожар

На территории АЭС в Японии произошел пожар

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пожар произошел на территории АЭС "Генкай" в префектуре Сага. Об этом во вторник сообщило агентство NHK JP, передает УНН.

Детали

По данным компании-оператора станции Kyushu Electric Power, возгорание было ликвидировано примерно за один час.

Пожар не повлиял на работу энергоблоков станции, сейчас выясняются обстоятельства.

Также отмечается, что в результате пожара никто не пострадал и не было зафиксировано выброса радиоактивных материалов или влияния на окружающую среду.

Напомним

В апреле 2019 года на Ровненской АЭС произошел пожар. Тогда из-за ЧП было отключено 3 энергоблока.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Япония, пожары
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