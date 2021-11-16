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16 ноября 2021, 04:50 • Илья Нежигай • 7080
На территории АЭС в Японии произошел пожар
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пожар произошел на территории АЭС "Генкай" в префектуре Сага. Об этом во вторник сообщило агентство NHK JP, передает УНН.
Детали
По данным компании-оператора станции Kyushu Electric Power, возгорание было ликвидировано примерно за один час.
Пожар не повлиял на работу энергоблоков станции, сейчас выясняются обстоятельства.
Также отмечается, что в результате пожара никто не пострадал и не было зафиксировано выброса радиоактивных материалов или влияния на окружающую среду.
Напомним
В апреле 2019 года на Ровненской АЭС произошел пожар. Тогда из-за ЧП было отключено 3 энергоблока.
Источник: УНН
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