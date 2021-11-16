Резников на этой неделе совершит визит в Вашингтон для встречи с главой Пентагона-CNN

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На этой неделе запланирован визит министра обороны Украины Алексея Резникова в Вашингтон для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом в комментарии CNN сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джона Кирби, передает УНН.

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“Новый министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе прибудет в Вашингтон для „ознакомительной“ встречи с министром обороны Ллойдом Остином, подтвердил Кирби CNN. По его словам, они обсудят ситуацию с безопасностью в регионе”, — говорится в сообщении.