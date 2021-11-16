Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/доллар

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на 16 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.337100 грн за доллар;

30.146800 грн за евро;

0.363760 грн за российский рубль;

35.387800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 ноября курс валют вырос.