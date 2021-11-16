Новости: Экономика
16 ноября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 6060
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/доллар
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на 16 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.337100 грн за доллар;
30.146800 грн за евро;
0.363760 грн за российский рубль;
35.387800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 ноября курс валют вырос.
Источник: УНН
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