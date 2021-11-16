Новости: Экономика
16 ноября 2021, 06:45 • Илья Нежигай • 5880
На 16 ноября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 16 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1581.0398грн
Серебро — 21.3156грн
Платина — 918.6046грн
Палладий — 1791.4169грн.
В сравнении с 15 ноября курс не изменился.
Источник: УНН
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