16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня, 16 ноября, в мире отмечают Международный день терпимости и День работников радио, телевидения и связи Украины, а верующие чтят память Анны Всеволодовны, пишет УНН.

Международный день толерантности (терпимости)

16 ноября отмечается Международный день толерантности, введенный в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 году Декларации принципов терпимости, в основу которой заложены положения, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека.

Толерантность — это уважение к человеческой индивидуальности, признание основополагающих прав и свобод человека и гражданина, принятие и правильное понимание многообразия культур и форм самовыражения.

Принципы равенства и недискриминации закреплены в международном и национальном законодательстве, согласно которым все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах.

День работников радио, телевидения и связи Украины

Именно в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио. Первые слова из эфира услышали тогда 70 радиолюбителей. Сегодня нет человека, который бы пользовался связью, интернетом, не слушал радио или не смотрел телевизор.

Профессиональный праздник установлен “... в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины” согласно Указу Президента Украины “О Дне работников радио, телевидения и связи” от 11 ноября 1994 года.

Сейчас к журналистам и работникам сферы радио и телевидения присоединились представители интернет-СМИ.

Этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и Интернет-связи.

Люди, которые работают в этой сфере, не знают привычных для многих выходных и праздников, ведь радио — и теленовости выходят каждый день, в любое время года и при любой погоде. Они делают все, чтобы у нас работали мобильные телефоны и Интернет, чтобы мы были в курсе последних событий.

Религиозные праздники

16 ноября по религиозному календарю — день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича. Она получила в народе прозвище — холодная, потому что в эти дни погода чаще всего уже сворачивает к зиме. Также праздник носил и другие названия: “Бабы”, “Кросник”, “Анна”, “Агапий”.

Анна (Янка) Всеволодовна родилась в Переяславе в 1504 году. Именно там и прошло ее детство. Матерью княжны была греческая царевна. Отец, князь Всеволод Ярославович, занимался дочерью, поэтому дал ей серьезное в то время воспитание: обучал философии, грамоте, риторике, истории, греческому языку.

В юные лета Анна обручилась с Дуком Старшим, который был византийским царевичем. К сожалению, ее суженого насильно постригли в монахи. Это событие и стало причиной того, что девушка посвятила себя Господу Богу. Увидев в Византии разнообразные женские монастыри, она попросила своего отца основать похожий на Руси. По ее просьбе в 1068 году появился первый женский монастырь, Андреевский. Анна стала там игуменьей. Именно в монастыре позже открыли первую школу для девушек. Там преподавали женские ремесла и необходимые основы.

Именины 16 ноября празднуют Богдан, Федор, Павел, Федот, Сергей, Кузьма, Василий, Евдокия, Анна, Петр.