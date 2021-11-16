Сегодня Печерский райсуд будет избирать нардепу Леросу меру пресечения
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в Печерском районном суде города Киева будут избирать меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу. Об этом ранее нардеп сообщил на своем Facebook, передает УНН.
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“Суд по избранию мне меры пресечения перенесен на 16.11.21 на 15:25 в Печерском суде по адресу: вул. Владимирская, 15”, — написал он 12 ноября.
Добавим
12 ноября Гео Леросу вручили новое подозрение. Сообщалось, что суд будет избирать меру пресечения в тот же день в 17:00.
Как стало известно, на этот раз подозрение вручили по делу за неисполнение решения суда, который обязал нардепа опровергнуть пост в Facebook с критикой брата главы Офиса Президента Дениса Ермака.
Напомним
Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины. Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”. “Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.
Перед тем, как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.
Впоследствии Лероса рекомендовали отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады за нецензурные жесты в парламенте.
11 ноября Леросу вручили подозрение за неприличный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады, 4 ноября.