ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Недалеко от Золотого — 4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
У Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация от начала суток
По Состоянию на 7 часов утра, 16 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — говорится в сообщении.
Напомним
Ранее стало известно, что Минобороны до конца следующего года дополнительно приобретет “Байрактары” для ВСУ.