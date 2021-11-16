ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Недалеко от Золотого — 4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

У Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Реакция украинской стороны

Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация от начала суток

По Состоянию на 7 часов утра, 16 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — говорится в сообщении.