В Украине уже 3,24 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 308
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,24 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 15 ноября - 16 тысяч, что больше против показателя днем ранее. Антирекорд летальных случаев за сутки - 838. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 2 264 человека;
- летальных случаев - 838;
- выздоровело - 21 914 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 244 749 человек;
- выздоровело - 2 664 373 человека;
- летальных случаев - 77 985;
- проведено ПЦР-тестов - 15 292 648.
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 168, медработников - 327.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1635), Одесской (1549) областях, городе Киев (1481), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях.
Случаев в областях/иммунизировано (2-я доза) за сутки:
- город Киев - 1481/15725
- Винницкая - 619/4971
- Волынская - 627/2843
- Днепропетровска - 1635/21173
- Донецка - 736/5938
- Житомирская - 301/4841
- Закарпатская - 379/2218
- Запорожская - 1084/7387
- Ивано-Франковска - 325/4675
- Киевская - 754/10554
- Кировоградская - 127/3209
- Луганска - 337/3050
- Львовская - 770/10882
- Николаевская - 842/5016
- Одесская - 1549/9104
- Полтавская - 1000/6326
- Ровенская - 653/6175
- Сумская - 387/5785
- Тернопольская - 280/4025
- Харьковская - 547/9271
- Херсонская - 153/4419
- Хмельницкая - 387/6184
- Черкасская - 762/4945
- Черновицкая - 247/2671
- Черниговская - 326/3853
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.