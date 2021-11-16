В Украине уже 3,24 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 308

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,24 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 15 ноября - 16 тысяч, что больше против показателя днем ранее. Антирекорд летальных случаев за сутки - 838. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 2 264 человека;

летальных случаев - 838;

выздоровело - 21 914 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 244 749 человек;

выздоровело - 2 664 373 человека;

летальных случаев - 77 985;

проведено ПЦР-тестов - 15 292 648.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 168, медработников - 327.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1635), Одесской (1549) областях, городе Киев (1481), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях.

Случаев в областях/иммунизировано (2-я доза) за сутки:

город Киев - 1481/15725

Винницкая - 619/4971

Волынская - 627/2843

Днепропетровска - 1635/21173

Донецка - 736/5938

Житомирская - 301/4841

Закарпатская - 379/2218

Запорожская - 1084/7387

Ивано-Франковска - 325/4675

Киевская - 754/10554

Кировоградская - 127/3209

Луганска - 337/3050

Львовская - 770/10882

Николаевская - 842/5016

Одесская - 1549/9104

Полтавская - 1000/6326

Ровенская - 653/6175

Сумская - 387/5785

Тернопольская - 280/4025

Харьковская - 547/9271

Херсонская - 153/4419

Хмельницкая - 387/6184

Черкасская - 762/4945

Черновицкая - 247/2671

Черниговская - 326/3853

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.