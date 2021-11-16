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В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
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В Украине уже 3,24 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 308

В Украине уже 3,24 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 308

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,24 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 15 ноября - 16 тысяч, что больше против показателя днем ранее. Антирекорд летальных случаев за сутки - 838. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 2 264 человека;
  • летальных случаев - 838;
  • выздоровело - 21 914 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 244 749 человек;
  • выздоровело - 2 664 373 человека;
  • летальных случаев - 77 985;
  • проведено ПЦР-тестов - 15 292 648.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 168, медработников - 327.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1635), Одесской (1549) областях, городе Киев (1481), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях.

Случаев в областях/иммунизировано (2-я доза) за сутки:

  • город Киев - 1481/15725
  • Винницкая - 619/4971
  • Волынская - 627/2843
  • Днепропетровска - 1635/21173
  • Донецка - 736/5938
  • Житомирская - 301/4841
  • Закарпатская - 379/2218
  • Запорожская - 1084/7387
  • Ивано-Франковска - 325/4675
  • Киевская - 754/10554
  • Кировоградская - 127/3209
  • Луганска - 337/3050
  • Львовская - 770/10882
  • Николаевская - 842/5016
  • Одесская - 1549/9104
  • Полтавская - 1000/6326
  • Ровенская - 653/6175
  • Сумская - 387/5785
  • Тернопольская - 280/4025
  • Харьковская - 547/9271
  • Херсонская - 153/4419
  • Хмельницкая - 387/6184
  • Черкасская - 762/4945
  • Черновицкая - 247/2671
  • Черниговская - 326/3853

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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